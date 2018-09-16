Источник рассказал об обнаружении фото «Союза» до просверленного отверстия
«Последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия». Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — заявил собеседник агентства.
Он пояснил, что противометеоритная защита обеспечивает дополнительную безопасность от микрометеоритов и космического мусора.
Отмечается, что после того, как их установили и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, «Союз МС-09» отправили в цех окончательной сборки, затем на тестирования систем в контрольно-испытательную станцию на территории РКК «Энергии», после чего корабль был доставлен на космодром Байконур.
По словам источника, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, то отверстие было сделано в период в 180 суток между тем, как «Союз МС-09» покинул цех в РКК «Энергии» и был запущен на орбиту.
Ранее источник опроверг сообщения об обнаружении новых следов от дрели в обшивке «Союза».
30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить.
К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.