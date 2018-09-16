Источник рассказал об обнаружении фото «Союза» до просверленного отверстия

Короткая ссылка
Комиссия РКК «Энергия» представила «Роскосмосу» фотографии корабля на этапе сборки, где на корпусе нет отверстия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия». Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что противометеоритная защита обеспечивает дополнительную безопасность от микрометеоритов и космического мусора.

Отмечается, что после того, как их установили и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, «Союз МС-09» отправили в цех окончательной сборки, затем на тестирования систем в контрольно-испытательную станцию на территории РКК «Энергии», после чего корабль был доставлен на космодром Байконур.

По словам источника, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, то отверстие было сделано в период в 180 суток между тем, как «Союз МС-09» покинул цех в РКК «Энергии» и был запущен на орбиту.

Ранее источник опроверг сообщения об обнаружении новых следов от дрели в обшивке «Союза».

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить.

К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить