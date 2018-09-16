Источник рассказал об обнаружении фото «Союза» до просверленного отверстия

Комиссия РКК «Энергия» представила «Роскосмосу» фотографии корабля на этапе сборки, где на корпусе нет отверстия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия». Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что противометеоритная защита обеспечивает дополнительную безопасность от микрометеоритов и космического мусора.

Отмечается, что после того, как их установили и закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией, «Союз МС-09» отправили в цех окончательной сборки, затем на тестирования систем в контрольно-испытательную станцию на территории РКК «Энергии», после чего корабль был доставлен на космодром Байконур.

По словам источника, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, то отверстие было сделано в период в 180 суток между тем, как «Союз МС-09» покинул цех в РКК «Энергии» и был запущен на орбиту.

Ранее источник опроверг сообщения об обнаружении новых следов от дрели в обшивке «Союза».

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить.

К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.