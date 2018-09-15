В Минздраве рассказали, сколько нужно спать

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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в интервью RT рассказала, что для долгой жизни человека продолжительность его сна должна составлять от шести до восьми часов.
В Минздраве рассказали, сколько нужно спать
  • © pixabay.com

«Как показали исследования Российского геронтологического научно-клинического центра, очень важно, чтобы продолжительность сна составляла от шести до восьми часов», — сказала она.

По её словам, «с точки зрения прогноза долголетия не очень правильно» спать меньше шести и больше восьми часов.

«При этом, конечно, есть колебания, есть индивидуальные особенности человека, его биоритмов», — заявила Ткачёва.

Она отметила, что, по данным исследований российских специалистов, с точки зрения биоритмов наиболее благоприятно ложиться спать до полуночи и вставать в районе шести часов утра.

Полная версия интервью — в материале RT.

Ранее научный директор Центра популяционного здоровья и старения Университета Дьюка в беседе с kp.ru рассказал, как повысить шансы на сохранение памяти в зрелом возрасте.

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