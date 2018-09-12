Батискаф для исследования Марианской впадины сделают на базе «Витязя»

Глубоководный автономный аппарат «Витязь-Д», который создают по заказу Фонда перспективных исследований, возьмут за основу при разработке батискафа для погружения в Марианскую впадину, сообщает РИА Новости.

«Да, «Витязь» будет являться заделом, позволяющим реализовать задачи, которые планируют решить Артур Чилингаров и Фёдор Конюхов в ходе погружения. Насколько скоро оно состоится, я сказать затрудняюсь», — заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Отмечается, что известный российский путешественник Фёдор Конюхов и учёный-океанолог Артур Чилингаров планируют исследование Марианской впадины.

На сайте Конюхова сообщается, что они намерены не только погрузиться на дно впадины, но и провести там 48 часов для того, чтобы проделать научные опыты, в том числе взять пробы грунта с Филиппинской и Тихоокеанской плит, которые образуют впадину.

За всю историю освоения Мирового океана в Марианскую впадину погрузились лишь два аппарата.

Ранее Фёдор Конюхов в интервью RT рассказал о планах построить 20-тонный батискаф и погрузиться на дно Марианской впадины для исследования грунта.