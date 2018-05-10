Эксперт прокомментировал обнаружение пластикового пакета на дне Марианской впадины

Руководитель экспедиции Института океанологии РАН, биоокеанолог Михаил Флинт в беседе с НСН прокомментировал обнаружение пластикового пакета на дне Марианской впадины.

Как считает эксперт, это закономерное следствие загрязнения Мирового океана.

«Это случайность, конечно. И если мы хотим получить представление о загрязнении Мирового океана пластиком, достаточно выйти на любую океаническую прибрежную зону. И вы увидите, что там делается», — рассказал Флинт.

По его словам, масштабы огромны, поскольку пластик — один из очень немногих продуктов, которые массово производятся человеком и не поддаются бактериальной деструкции.

«И в ближайшее время в решении этой проблемы я бы не слишком полагался на науку. Это вопрос культуры. Если мы не изменим культуру отношения к мусору, который сами же производим, то рискуем серьёзным регрессом окружающей среды», — добавил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что экологический взвод Центрального военного округа намерен вывезти из Арктики 750 тонн мусора.