СМИ назвали приоритетной версию порчи «Союза» американскими астронавтами

Комиссия «Роскосмоса», которая расследует инцидент с разгерметизацией российского космического корабля «Союз МС-09», рассматривает в качестве приоритетной версии его намеренную порчу американскими астронавтами.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в корабле, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Ранее стало известно, что комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09».

Также сообщалось, что «Роскосмос» поделится информацией об итогах расследования с партнёрами по Международной космической станции, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. После обследования станции выяснилось, что причиной было отверстие в корпусе корабля «Союз».

К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.