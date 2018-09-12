СМИ назвали приоритетной версию порчи «Союза» американскими астронавтами

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Комиссия «Роскосмоса», которая расследует инцидент с разгерметизацией российского космического корабля «Союз МС-09», рассматривает в качестве приоритетной версии его намеренную порчу американскими астронавтами.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в корабле, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Ранее стало известно, что комиссия «Роскосмоса» начала расследование причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09».

Также сообщалось, что «Роскосмос» поделится информацией об итогах расследования с партнёрами по Международной космической станции, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха. После обследования станции выяснилось, что причиной было отверстие в корпусе корабля «Союз». 

К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.

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