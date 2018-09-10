Названы сроки устранения пустот под стартовым комплексом космодрома Восточный

Госкорпорация «Роскосмос» устранит пустоты под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный до 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Как уточняется, пустоты под стартовым столом на космодроме образовались из-за некачественного бетона.

«Этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранён собственными силами госкорпорации «Роскосмос» до 5 октября текущего года», — цитирует РИА Новости представителя ЦЭНКИ.

На ликвидацию проблемы выделят 4,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в грунте под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты.

В свою очередь, глава Амурской области Василий Орлов заверил, что пустоты под космодромом Восточный будут ликвидированы.