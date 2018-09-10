Названы сроки устранения пустот под стартовым комплексом космодрома Восточный
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- РИА Новости
Как уточняется, пустоты под стартовым столом на космодроме образовались из-за некачественного бетона.
«Этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранён собственными силами госкорпорации «Роскосмос» до 5 октября текущего года», — цитирует РИА Новости представителя ЦЭНКИ.
На ликвидацию проблемы выделят 4,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в грунте под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты.
В свою очередь, глава Амурской области Василий Орлов заверил, что пустоты под космодромом Восточный будут ликвидированы.