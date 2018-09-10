Глава Амурской области заверил, что пустоты под космодромом Восточный будут ликвидированы

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Глава Амурской области Василий Орлов заверил, что строители ликвидируют пустоты, обнаруженные под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный.
Глава Амурской области заверил, что пустоты под космодромом Восточный будут ликвидированы
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Все эти полости, все эти технические проблемы возникают всегда. В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят. Тут я спокоен», — рассказал он в ходе Восточного экономического форума.

При этом губернатор выразил восхищение техническими решениями, которые были реализованы на космодроме.

«Это потрясающий объект по уровню технической компетенции, по уровню технических решений», — подчеркнул он.

Ранее сообщилось, что под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты.

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