Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

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В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты.

Данное сообщение подтверждается документацией «Роскосмоса», опубликованной на сайте госзакупок.

Отмечается, что госкорпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для выполнения ремонтных работ. Стоимость контракта — 4,6 млн рублей.

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1-го стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный», — говорится в тексте.

Об обнаружении пустот под основанием комплекса со ссылкой на информированный источник в отрасли сообщал ТАСС.

Ранее стало известно, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год. 

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