Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты
Данное сообщение подтверждается документацией «Роскосмоса», опубликованной на сайте госзакупок.
Отмечается, что госкорпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для выполнения ремонтных работ. Стоимость контракта — 4,6 млн рублей.
«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1-го стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный», — говорится в тексте.
Об обнаружении пустот под основанием комплекса со ссылкой на информированный источник в отрасли сообщал ТАСС.
Ранее стало известно, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.