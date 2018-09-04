В Госдуме прокомментировали ситуацию с утечкой воздуха на МКС

Дыру в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз» мог просверлить психически неустойчивый космонавт. Такое мнение выразил депутат Госдумы Максим Сураев.

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо», — приводит слова Сураева РИА Новости.

При этом он призвал не обвинять кого-либо из членов экипажа МКС, пока не завершится расследование комиссии.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что эксперты рассматривают версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку космического корабля «Союз». Также СМИ писали, что инцидент мог произойти из-за производственного брака.

30 августа сообщалось, что на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле «Союз МС-09».