Около 50 добровольцев проявили интерес принять участие в отработке полётов к Луне в России

Около 50 добровольцев из разных стран проявили заинтересованность в участии в мероприятиях по отработке полётов к Луне. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

По данным агентства, проведение данных исследований запланировано на территории ИМБП в Москве.

«Мы получили около 50 заявок от добровольцев из России, Белоруссии, Индии, Франции, США, Японии», — уточнил он.

Отмечается, что серия экспериментов с международным участием SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полётам в дальний космос, в частности, к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway.

По мнению экспертов, в экипаж должны войти 12-14 женщин и мужчин в возрасте от 22 до 55 лет.

Первый краткосрочный эксперимент прошёл в ноябре 2017 года. Первый длительный эксперимент планируют провести в первом квартале 2019 года.

Ранее стало известно, что российские учёные работают над созданием препарата для погружения космонавтов в «спячку» для долгих межпланетных полётов.