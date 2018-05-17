Россия может принять участие в создании центра реабилитации космонавтов в Китае
«ИМБП готов совместно с китайской стороной в городе Санья провинции Хайнань создать центр реабилитации для космонавтов и вместе с китайскими заинтересованными организациями и специалистами разработать средства и методы реабилитации», — рассказал он.
По словам Белаковского, уже состоялось несколько раундов переговоров в Китае и в России по вопросам возможной реализации предстоящего проекта.
Первая встреча, как отмечается, прошла в январе.
Китай также предложил создать на острове Хайнань тематический космический парк развлечений, Космический медицинский университет, а также Всемирный оздоровительный центр в Пекине.
Ранее сообщалось, что китайская частная компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты OS-X.