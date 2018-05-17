Россия может принять участие в создании центра реабилитации космонавтов в Китае

Короткая ссылка
Россия вместе с США, европейскими странами и Китаем может принять участие в проекте по созданию международного центра реабилитации космонавтов в КНР. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

«ИМБП готов совместно с китайской стороной в городе Санья провинции Хайнань создать центр реабилитации для космонавтов и вместе с китайскими заинтересованными организациями и специалистами разработать средства и методы реабилитации», — рассказал он.

По словам Белаковского, уже состоялось несколько раундов переговоров в Китае и в России по вопросам возможной реализации предстоящего проекта.

Первая встреча, как отмечается, прошла в январе. 

Китай также предложил создать на острове Хайнань тематический космический парк развлечений, Космический медицинский университет, а также Всемирный оздоровительный центр в Пекине.

Ранее сообщалось, что китайская частная компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в стране коммерческой ракеты OS-X.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных