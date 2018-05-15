СМИ: Китай установил мировой рекорд по имитации пребывания людей на Луне
- globallookpress.com
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По данным издания, в ходе эксперимента восемь добровольцев, сменяя друг друга на каждом из трёх этапов проекта, находились в специальной капсуле, являющейся копией лунного модуля Yuegong-1 («Лунный дворец — 1»).
«Система доказала свою самодостаточность на 98%: она функционировала стабильно, с высокой степенью эффективности обеспечивая жизнь экипажа», — подчеркнул главный конструктор Yuegong-1 Лю Хун.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса.