СМИ: Китай установил мировой рекорд по имитации пребывания людей на Луне

Студенты Пекинского университета авиации и космонавтики завершили 370-дневный эксперимент по имитации жизни людей на Луне, поставив мировой рекорд по его длительности. Об этом сообщает China Daily.

По данным издания, в ходе эксперимента восемь добровольцев, сменяя друг друга на каждом из трёх этапов проекта, находились в специальной капсуле, являющейся копией лунного модуля Yuegong-1 («Лунный дворец — 1»).

«Система доказала свою самодостаточность на 98%: она функционировала стабильно, с высокой степенью эффективности обеспечивая жизнь экипажа», — подчеркнул главный конструктор Yuegong-1 Лю Хун.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса.