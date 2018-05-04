NASA показало «голубое» Солнце

NASA опубликовало видео, на кадрах которого запечатлена активность магнитного поля Солнца. Об этом сообщается в Twitter агентства.

Ролик был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики.

Once in a blue...Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6pic.twitter.com/t7YcBofIxF — NASA Sun & Space (@NASASun) 3 мая 2018 г.

Видео было снято с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашено в голубой цвет.

Ранее сообщалось, что в облаках Венеры могут обитать различные бактерии и микроорганизмы.

К таким выводам пришли учёные из Висконсинского университета в Мадисоне.