NASA показало «голубое» Солнце

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NASA опубликовало видео, на кадрах которого запечатлена активность магнитного поля Солнца. Об этом сообщается в Twitter агентства.

Ролик был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики. 

Видео было снято с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашено в голубой цвет.

Ранее сообщалось, что в облаках Венеры могут обитать различные бактерии и микроорганизмы.

К таким выводам пришли учёные из Висконсинского университета в Мадисоне. 

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