Новым директором NASA стал Джим Брайденстайн

Сенат США утвердил конгрессмена-республиканца Джима Брайденстайна на пост директора NASA. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Я польщён тем, что мне представилась такая возможность, и я благодарю президента (США. — RT) Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за их доверие. Я с нетерпением жду возможности работать с выдающейся командой NASA, чтобы реализовать планы президента касательно американского лидерства в космическом пространстве», — заявил он.

Ранее американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту аппарат NASA для проведения астрономических наблюдений с целью поиска потенциально пригодных для жизни планет.