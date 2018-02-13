Школьники из Московской области открыли новый остров в Арктике

Школьники из Московской области, участники молодёжной межрегиональной проектной группы обнаружили остров, образовавшийся в результате таяния ледников у архипелага Новая Земля.

Об этом пишет издание «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Изучая состояние ледников Арктики, школьники анализировали снимки с российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и европейских спутников.

Отмечается, что остров образовался в декабре 2017 года в результате таяния фронтальной части ледника Вилькицкий и разрушения ледяной перемычки, которая соединяла ледник с островом.

Сообщается, что документы о регистрации нового объекта уже направлены в Русское географическое общество.

Ранее ФАН передавало, что в Калининграде планируют построить две новые школы за счёт средств госпрограммы «Развитие образования».