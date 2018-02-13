В Калининграде построят две новые школы

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В Калининграде планируют построить две новые школы за счёт средств госпрограммы «Развитие образования», сообщает ФАН.

Соответствующее соглашение местное правительство подписало с Министерством образования и науки России.

Школы появятся на улицах Аксакова и Артиллерийской. Как заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, это позволит уменьшить численность обучающихся во вторую смену, а также сделать комфортные и современные условия для обучения.

Школа на улице Аксакова рассчитана на 1,7 тыс. мест. Её открытие намечено на 2019 год. На Артиллерийской улице будет построена школа на 1,1 тыс. мест. Завершение работ запланировано на 2020 год.

В 2018—2020 годах на строительство школ из федерального бюджета направят 1,6 млрд рублей при областном софинансировании более 500 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее Nation News сообщало, что на строительство школ в Оренбургской области выделят свыше 1,6 млрд рублей в 2018 году.

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