Россияне до 13 февраля смогут по вечерам наблюдать пролёт МКС

Пролёт Международной космической станции (МКС) можно будет наблюдать над большей частью России в вечернее время с 5 по 13 февраля.

«МКС движется очень быстро, и поймать её с помощью оптического прибора крайне сложно. А вот невооружённым глазом при определённых условиях она видна очень хорошо», — приводит сообщение m24.

Отмечается, что станция будет похожа на яркую быстро двигающуюся звезду.

Ранее космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в космосе.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков прокомментировал НСН возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году.