Россияне до 13 февраля смогут по вечерам наблюдать пролёт МКС

Короткая ссылка
Пролёт Международной космической станции (МКС) можно будет наблюдать над большей частью России в вечернее время с 5 по 13 февраля.

«МКС движется очень быстро, и поймать её с помощью оптического прибора крайне сложно. А вот невооружённым глазом при определённых условиях она видна очень хорошо», — приводит сообщение m24.

Отмечается, что станция будет похожа на яркую быстро двигающуюся звезду.

Ранее космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в космосе.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков прокомментировал НСН возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru