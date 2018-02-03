Шкаплеров и Мисуркин установили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в космосе

Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили рекорд космонавтов Олега Котова и Сергея Рязанского по работе в открытом космосе в российских скафандрах. Об этом сообщает Интерфакс.

«Побит рекорд 2013 года. Космонавты провели в российских скафандрах в открытом космосе более 8 часов 7 минут», — объявили по трансляции, сопровождавшей выход в открытый космос.

Космонавты побили предыдущий рекорд на 6 минут.

Ранее сообщалось, что космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров вышли в открытый космос в рамках программы экспедиции МКС-54.

RT вёл прямую трансляцию.