Шкаплеров и Мисуркин установили рекорд по пребыванию в российских скафандрах в космосе
Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров побили рекорд космонавтов Олега Котова и Сергея Рязанского по работе в открытом космосе в российских скафандрах. Об этом сообщает Интерфакс.
«Побит рекорд 2013 года. Космонавты провели в российских скафандрах в открытом космосе более 8 часов 7 минут», — объявили по трансляции, сопровождавшей выход в открытый космос.
Космонавты побили предыдущий рекорд на 6 минут.
Ранее сообщалось, что космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров вышли в открытый космос в рамках программы экспедиции МКС-54.
RT вёл прямую трансляцию.
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