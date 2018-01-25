Эксперт прокомментировал возможный отказ США от финансирования программы МКС

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков прокомментировал возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году, сообщает НСН.

«Если США выходят из этого проекта, то он прекращает своё существование. Россия не сможет в одиночку финансировать эти работы. Если найдутся другие частные инвесторы, тогда ещё можно этот вопрос обсуждать», — заявил эксперт.

По его словам, единственный вариант, который в настоящее время рассматривается при возникновении подобной ситуации, это отстыковка российского сегмента и самостоятельный полёт.

Как отметил Железняков, это будет уже совершенно другая станция, и на её эксплуатацию потребуется меньше средств.

Он также сказал, что на данный момент в участии в этом проекте заинтересованы Европейское космическое агентство, Канада, Япония, но никто самостоятельно финансировать станцию не будет — они готовы участвовать лишь на паритетных основах вместе с США и Россией.

Ранее российский астроном Николай Лагин прокомментировал в беседе с ФАН обнаружение аналога Солнечной системы специалистами NASA.