В «Роскосмосе» рассказали о корректировке орбиты МКС

Корпорация «Роскосмос» сообщила, что 30 января будет скорректирована орбита Международной космической станции (МКС).

«В соответствии с программой полёта Международной космической станции 30 января 2018 года запланирована коррекция орбиты МКС. Для выполнения манёвра в 18:25 мск будут включены двигатели служебного модуля «Звезда» Международной космической станции», — указывается в заявлении на сайте корпорации.

Отмечается, что это будет сделано для формирования баллистических условий старта и стыковки со станцией космического грузовика «Прогресс МС-08».

18 января в Центре управления полётами сообщили об увеличении высоты орбиты полёта МКС на 400 метров.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков прокомментировал НСН возможный отказ США от финансирования Международной космической станции к 2025 году.