В ЦУП сообщили об увеличении высоты орбиты полёта МКС на 400 метров
Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли примерно на 400 метров при помощи двигателей модуля «Звезда». Об этом сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).
«Проведена коррекция орбиты полёта МКС. Для выполнения манёвра были задействованы двигатели модуля «Звезда», — цитирует представителя ЦУП РИА Новости.
Как отмечается, средняя высота полёта МКС увеличилась примерно на 400 метров и составила 404,3 км.
В октябре «Газета.Ru» писала, что в Москве открылся новый центр управления полётами (ЦУП), который заменит работавшую с 1981 года систему УВД «ТЕРКАС».
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