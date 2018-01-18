В ЦУП сообщили об увеличении высоты орбиты полёта МКС на 400 метров

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Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли примерно на 400 метров при помощи двигателей модуля «Звезда». Об этом сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).

«Проведена коррекция орбиты полёта МКС. Для выполнения манёвра были задействованы двигатели модуля «Звезда», — цитирует представителя ЦУП РИА Новости.

Как отмечается, средняя высота полёта МКС увеличилась примерно на 400 метров и составила 404,3 км.

В октябре «Газета.Ru» писала, что в Москве открылся новый центр управления полётами (ЦУП), который заменит работавшую с 1981 года систему УВД «ТЕРКАС».

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