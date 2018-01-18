В ЦУП сообщили об увеличении высоты орбиты полёта МКС на 400 метров

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли примерно на 400 метров при помощи двигателей модуля «Звезда». Об этом сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).