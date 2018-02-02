РКК «Энергия» стала головным разработчиком сверхтяжёлой ракеты-носителя

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Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» стала головным разработчиком комплекса ракеты-носителя сверхтяжёлого класса. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Корпорация «Энергия» определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (КРК СТК)», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что строительство ракеты будет проводиться в два этапа, при этом лётные испытания запланированы на 2028 год.

Ракета должна обеспечить выведение грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн — на окололунную полярную орбиту.

Ранее стало известно, что запуск первой после 40-летнего перерыва российской лунной миссии запланирован на 2019 год.

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