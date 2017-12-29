«Роскосмос»: более 30 млн человек посмотрели панорамное видео RT из космоса

Более 30 млн человек посмотрели панорамное видео, снятое телеканалом RT в открытом космосе при сотрудничестве с «Роскосмосом». Об этом говорится в пресс-релизе корпорации по итогам деятельности в 2017 году.

«В год спутника при поддержке «Роскосмоса» впервые за последние десятилетия в широкий прокат вышло сразу два художественных фильма о героях космоса — «Время первых» и «Салют-7». И оба они вошли в тройку самых популярных отечественных картин года. Продолжился и уникальный прорывной совместный проект «Роскосмоса» и RT — более 30 млн человек в мире посмотрели продолжение документального «космического сериала» «Прогулка в космосе», — отмечается в сообщении.

В корпорации сообщили, что общая аудитория «Прогулки по МКС» и «Прогулки в космосе» превысила 60 млн человек.

Отмечается, что «Роскосмос» продолжает продвигать космическую деятельность в России и за рубежом. Так, за год было организовано 10 выставок #SPUTNIK60 в 10 странах Европы, лекции и встречи с космонавтами.

В октябре телеканал RT представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. На видео в формате 360 градусов видно, как российские космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин вручную запускают несколько мини-спутников во время работы за бортом МКС.

SPACEWALK 360 — продолжение спецпроекта «Космос 360», созданного RT при сотрудничестве с «Роскосмосом» и РКК «Энергия».