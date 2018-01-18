Япония успешно запустила компактную ракету с коммерческим спутником на борту

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Япония провела успешный запуск компактной ракеты на твёрдом топливе «Эпсилон-3» с коммерческим спутником на борту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Отмечается, что запуск был проведён с космодрома Утиноура.

По данным агентства, компактная ракета отличается от других тем, что значительно экономит время, оборудование и средства, а также людские ресурсы при подготовке и запуске аппарата.

Ранее компания SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником Zuma. Позднее стало известно, что аппарат не вышел на расчётную орбиту и предположительно потерян. 

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