В России создали устройство для диагностики лёгочных заболеваний на основе ИИ

Команда российских студентов и учёных разработала и успешно провела лабораторные испытания портативного устройства для точного мониторинга и неинвазивной диагностики астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) при партнёрстве с Сеченовским университетом.

Как сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), на сегодняшний день разработка не имеет аналогов в России.

«Основой устройства является турбинный спирометр для измерения скорости и объёма воздушного потока, который дополнен капнометром для поточного анализа CO2 на основе инфракрасной спектроскопии (NDIR). Это позволяет собирать данные о газообмене и функции лёгких в режиме реального времени. Использование ИИ позволяет точно интерпретировать данные и заблаговременно прогнозировать обострения заболеваний. В будущем устройство будет дополнено модулями для анализа шумов при дыхании и SpO2-сенсором», — рассказал научный лидер проекта, кандидат физико-математических наук Сергей Давыдов.

По его словам, информация передаётся по беспроводным средствам связи на сервер, где производятся облачные вычисления и интерпретация каждого выдоха. ИИ сравнивает дыхание пациента с тысячами эталонных выдохов больных и здоровых людей, тем самым предупреждая об обострениях и оценивая эффективность лечения, назначенного лечащим врачом, и строит индивидуальный профиль дыхания.

Отмечается, что уникальность разработки заключается в комбинации мультипараметрического анализа и машинного обучения — устройство не только измеряет основные показатели функции лёгких, но и проводит комплексный анализ дополнительных параметров, таких как температура, влажность и давление выдыхаемого воздуха.

В настоящее время команда обсуждает с индустриальными партнёрами мелкосерийное производство первой партии устройств, а также пилотные проекты. Разработку представят на акселераторе НТИ «Стартап ХАБ», очный этап которого состоится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» — 2024 на Сахалине.

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