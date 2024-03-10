В России разработали приложение, которое учит молодёжь самостоятельной жизни

Студенты из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали приложение, которое поможет молодёжи привыкнуть к самостоятельной жизни и справиться с трудностями в бытовых вопросах. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

«Многие молодые люди сталкиваются с проблемами взрослой жизни. Когда они начинают жить самостоятельно, у них возникает много вопросов: от того, на какой режим поставить стиральную машину, до того, как оплачивать коммунальные платежи». Мы предлагаем приложение, в котором будут собраны короткие, но ёмкие статьи на различные темы, которые помогут молодым людям адаптироваться в самостоятельной жизни, сохранить пару сотен нервных клеток, а также время и деньги», — рассказала лидер проекта Анастасия Калинина.

Приложение, помимо информации, будет включать в себя чат с обратной связью и опросы, благодаря которым можно будет оценить его эффективность. Часть контента будет также распространяться по подписке, отметила соавтор проекта Вероника Фёдорова.

Выход приложения на рынок запланирован в конце 2024 года. Проект будет представлен в рамках акселератора проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024».