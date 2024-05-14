RT в Telegram
Подпишись

В России придумали «умную» повязку для лечения хронических ран

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран. В устройстве используется принцип электростимуляции, благодаря которому привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект. Также впервые будет использоваться мониторинг среды раны с передачей данных на цифровые устройства. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической олимпиады.
В России придумали «умную» повязку для лечения хронических ран
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в настоящее время не существует аналогов подобного устройства.

Кроме того, как пояснили специалисты, в течение последнего десятилетия всё больший интерес исследователей привлекает использование методов электростимуляции с целью ускорения заживления хронических ран, особенно в работе устройства электронной повязки.

По данным проведённых клинических и доклинических испытаний, такое лечение показало многообещающие результаты благодаря ускорению регенерации ран на любой стадии, отсутствию необходимости осуществлять проникновение в ткани и простоте использования.

Эксперты добавили, что прогрессирующий рост заболеваемости, в том числе сахарным диабетом, ожирением, а также старение населения актуализируют потребность в создании современных устройств, ускоряющих заживление.

На данный момент проект находится на стадии создания прототипа.

При поддержке стартап-студии Центра Алмазова дальнейшее развитие проекта будет осуществляться с прохождением серии доклинических и клинических испытаний, получения патента на изобретение и проведения переговоров с заводом-исполнителем, который будет серийно производить «умную» повязку.

Команда принимает участие в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)».

Ранее учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить