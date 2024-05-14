В России придумали «умную» повязку для лечения хронических ран

Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран. В устройстве используется принцип электростимуляции, благодаря которому привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект. Также впервые будет использоваться мониторинг среды раны с передачей данных на цифровые устройства. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической олимпиады.

Отмечается, что в настоящее время не существует аналогов подобного устройства.

Кроме того, как пояснили специалисты, в течение последнего десятилетия всё больший интерес исследователей привлекает использование методов электростимуляции с целью ускорения заживления хронических ран, особенно в работе устройства электронной повязки.

По данным проведённых клинических и доклинических испытаний, такое лечение показало многообещающие результаты благодаря ускорению регенерации ран на любой стадии, отсутствию необходимости осуществлять проникновение в ткани и простоте использования.

Эксперты добавили, что прогрессирующий рост заболеваемости, в том числе сахарным диабетом, ожирением, а также старение населения актуализируют потребность в создании современных устройств, ускоряющих заживление.

На данный момент проект находится на стадии создания прототипа.

При поддержке стартап-студии Центра Алмазова дальнейшее развитие проекта будет осуществляться с прохождением серии доклинических и клинических испытаний, получения патента на изобретение и проведения переговоров с заводом-исполнителем, который будет серийно производить «умную» повязку.

Команда принимает участие в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)».

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