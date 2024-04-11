Путин назвал хорошим событием успешный пуск «Ангары»
- РИА Новости
«У нас сегодня хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжёлая (ракета. — RT). Это ещё один этап в развитии космической отрасли России», — сказал российский лидер, открывая встречу.
Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Также стало известно, что ракета-носитель вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» частной компании.
В «Роскосмосе» отметили, что ракета «Ангара-А5» выполнила основную задачу.