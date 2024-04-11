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Путин назвал хорошим событием успешный пуск «Ангары»

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Президент России Владимир Путин во время беседы с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал хорошим событием успешный пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.
Путин назвал хорошим событием успешный пуск «Ангары»
  • РИА Новости

«У нас сегодня хорошее событие. Наша новая ракета полетела с нового космодрома. Тяжёлая (ракета. — RT). Это ещё один этап в развитии космической отрасли России», — сказал российский лидер, открывая встречу.

Ранее сообщалось, что ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Также стало известно, что ракета-носитель вывела на орбиту малый спутник «Гагаринец» частной компании.

В «Роскосмосе» отметили, что ракета «Ангара-А5» выполнила основную задачу.

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