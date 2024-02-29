RT в Telegram
Подпишись

В России разработали самообучающийся протез для спинного мозга

Короткая ссылка
Самообучающийся спинной нейропротез разработали учёные Курчатовского института совместно со специалистами из Казанского федерального университета.
В России разработали самообучающийся протез для спинного мозга
  • Gettyimages.ru
  • © Panuwat Dangsungnoen

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Курчатовский институт.

Прототип создан на основе аналоговых микроэлектронных компонентов, способных имитировать синаптическую пластичность, которой обладают нейроны мозга.

Как отметили специалисты, подобные устройства помогут вернуть людям с повреждением спинного мозга естественную двигательную активность.

Разработчики считают, что нейронный протез позволит не только восстановить моторные навыки, но и приобрести новые.

Ранее сообщалось, что в травматологической больнице Сургута прошла первая операция по установке протеза, напечатанного на 3D-принтере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить