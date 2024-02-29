В России разработали самообучающийся протез для спинного мозга

Самообучающийся спинной нейропротез разработали учёные Курчатовского института совместно со специалистами из Казанского федерального университета.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Курчатовский институт.

Прототип создан на основе аналоговых микроэлектронных компонентов, способных имитировать синаптическую пластичность, которой обладают нейроны мозга.

Как отметили специалисты, подобные устройства помогут вернуть людям с повреждением спинного мозга естественную двигательную активность.

Разработчики считают, что нейронный протез позволит не только восстановить моторные навыки, но и приобрести новые.

Ранее сообщалось, что в травматологической больнице Сургута прошла первая операция по установке протеза, напечатанного на 3D-принтере.