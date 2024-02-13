Грузовой корабль «Прогресс МС-24» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-24» после полугода на МКС затопили в Тихом океане, сообщает «Роскосмос».

«Сегодня грузовик был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился... Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в заявлении госкорпорации.

Ранее стало известно, что грузовик «Прогресс МС-24» отстыкуют от МКС и затопят в океане.

Утром 13 февраля сообщалось, что грузовик отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС, чтобы освободить место для следующего грузового корабля.