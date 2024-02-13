«Роскосмос»: грузовик «Прогресс МС-24» отстыкуют от МКС и затопят в океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыкуется 13 февраля от Международной космической станции и будет затоплен в Тихом океане.

Об этом сообщили в «Роскосмосе», передаёт РИА Новости. По данным госкорпорации, отстыковка грузового корабля запланирована на 05:09 мск. Отмечается, что несгоревшие элементы конструкции должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана. Ранее ракету «Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк. Также сообщалось, что космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной длительности космических полётов.