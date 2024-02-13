«Роскосмос»: грузовик «Прогресс МС-24» отстыкуют от МКС и затопят в океане
Об этом сообщили в «Роскосмосе», передаёт РИА Новости.
По данным госкорпорации, отстыковка грузового корабля запланирована на 05:09 мск.
Отмечается, что несгоревшие элементы конструкции должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Ранее ракету «Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк.
Также сообщалось, что космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной длительности космических полётов.