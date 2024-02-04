Космонавт «Роскосмоса» Кононенко побил рекорд по пребыванию в космосе

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной длительности космических полётов.

«Сегодня в 11:30:08 мск космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко... стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полётов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал россиянину Геннадию Падалке.

«По завершении годовой экспедиции, запланированному на 23 сентября 2024 года, его (Кононенко. — RT) суммарный налёт составит 1 110 суток», — подчёркивается в тексте.

Ранее стало известно, что Кононенко взял в пятый полёт на МКС любимую повесть Александра Пушкина «Капитанская дочка».