«Роскосмос»: «Прогресс МС-24» покинул МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС, чтобы освободить место для следующего грузового корабля.
Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса».
По данным госкорпорации, включение двигателя на торможение запланировано на 08:16:51 мск.
Ранее стало известно, что грузовик «Прогресс МС-24» отстыкуют от МКС и затопят в океане.
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