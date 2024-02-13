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«Роскосмос»: «Прогресс МС-24» покинул МКС

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Грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС, чтобы освободить место для следующего грузового корабля.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, включение двигателя на торможение запланировано на 08:16:51 мск.

Ранее стало известно, что грузовик «Прогресс МС-24» отстыкуют от МКС и затопят в океане.

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