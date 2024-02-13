«Роскосмос»: «Прогресс МС-24» покинул МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента МКС, чтобы освободить место для следующего грузового корабля.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, включение двигателя на торможение запланировано на 08:16:51 мск.

Ранее стало известно, что грузовик «Прогресс МС-24» отстыкуют от МКС и затопят в океане.