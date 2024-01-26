Российские учёные обучили нейросеть определять диабет по сетчатке глаза

Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали методику, которая может быть эффективна для ранней диагностики сахарного диабета. Они обучили ИИ определять по фотографии глаза характерную для диабета патологию сетчатки.

«Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям сетчатки глаза выявить диабетическую ретинопатию (повреждение сетчатки. — RT) на ранней стадии болезни с точностью в 88,7%», — рассказал в интервью «Газете.Ru» руководитель проекта, аспирант кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Али Султан Маея.

По его словам, данная патология является следствием нарушения нормального уровня глюкозы в крови. Поэтому нейросеть можно использовать также и для ранней диагностики сахарного диабета.

Ранее сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.