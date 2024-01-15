Физиолог Идова рассказала о способах лечения болезни Паркинсона в будущем
- Gettyimages.ru
В НГУ исследовали молекулярно-клеточные иммунные показатели этой болезни, проведя эксперименты на мышах, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».
В ходе опытов учёные пришли к выводу, что в самом начале болезни развиваются те процессы, на которые ещё можно воздействовать, сняв мозговое воспаление.
Идова отметила, что это лишь предварительные результаты, и в текущий момент стоит важная задача обнаружить биомаркеры, указывающие на раннее начало заболевания.
Ранее сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.