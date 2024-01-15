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Физиолог Идова рассказала о способах лечения болезни Паркинсона в будущем

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Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова заявила, что развитие болезни Паркинсона можно затормозить, если начать действовать на ранней стадии.
Физиолог Идова рассказала о способах лечения болезни Паркинсона в будущем
  • Gettyimages.ru

В НГУ исследовали молекулярно-клеточные иммунные показатели этой болезни, проведя эксперименты на мышах, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

В ходе опытов учёные пришли к выводу, что в самом начале болезни развиваются те процессы, на которые ещё можно воздействовать, сняв мозговое воспаление.

Идова отметила, что это лишь предварительные результаты, и в текущий момент стоит важная задача обнаружить биомаркеры, указывающие на раннее начало заболевания.

Ранее сообщалось, что самарские учёные разработали инновационные биоимпланты.

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