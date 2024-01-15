RT в Telegram
Подпишись

Физиолог Идова объяснила связь эмоционального фона с иммунитетом

Короткая ссылка
Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова рассказала, что в ходе экспериментов пришла к выводу о том, что поведение влияет на состояние иммунной системы.
Физиолог Идова объяснила связь эмоционального фона с иммунитетом
  • Gettyimages.ru

Учёный проводила эксперименты на мелких грызунах и убедилась, что агрессивное, депрессивное и субмиссивное (подчинённое) поведение связаны с иммунитетом.

Так, агрессия сопряжена с активацией иммунной системы, объяснила она в интервью «Газете.Ru».

«У агрессивных животных снижена активность серотониновой системы, которая угнетает иммунный ответ, и повышена активность дофаминовой системы, стимулирующей иммунный ответ», — отметила Идова.

Напротив, у подчинённых и депрессивных животных эти показатели снижены, причём животные с депрессивноподобным поведением характеризуются значительным снижением иммунного ответа, заключила она.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить