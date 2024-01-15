Физиолог Идова объяснила связь эмоционального фона с иммунитетом

Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова рассказала, что в ходе экспериментов пришла к выводу о том, что поведение влияет на состояние иммунной системы.

Учёный проводила эксперименты на мелких грызунах и убедилась, что агрессивное, депрессивное и субмиссивное (подчинённое) поведение связаны с иммунитетом.

Так, агрессия сопряжена с активацией иммунной системы, объяснила она в интервью «Газете.Ru».

«У агрессивных животных снижена активность серотониновой системы, которая угнетает иммунный ответ, и повышена активность дофаминовой системы, стимулирующей иммунный ответ», — отметила Идова.

Напротив, у подчинённых и депрессивных животных эти показатели снижены, причём животные с депрессивноподобным поведением характеризуются значительным снижением иммунного ответа, заключила она.

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