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Мантуров: «Герофарм» подал документы на исследования инсулина длительного действия

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Российская фармацевтическая компания «Герофарм» подала документы на клинические испытания инсулина сверхдлительного действия.

Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, это уникальный препарат, аналогов которому на сегодняшний день нет.

«Уверен, что у коллег из «Герофарма» получится. Это сегодня один из лидеров в области борьбы с диабетом», — сказал вице-премьер.

Ранее правительство одобрило выпуск в России аналога препарата «Оземпик» от диабета.

Также стало известно, что в Подмосковье закупят льготных лекарств на более чем 19 млрд руб. в 2024 году.

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