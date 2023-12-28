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В Подмосковье закупят льготных лекарств на более чем 19 млрд рублей в 2024 году

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В Московской области более 19 млрд рублей направят на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2024 году.
В Подмосковье закупят льготных лекарств на более чем 19 млрд рублей в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«На льготное лекарственное обеспечение жителей Московской области в 2024 году будет выделено 19,2 млрд рублей — 3,3 млрд рублей из федерального бюджета и 15,9 млрд рублей — из регионального», — сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению региона Андрей Голубев.

Он также напомнил, что оформить рецепт можно без посещения поликлиники с помощью телемедицинской консультации. По его словам, с начала года жители оформили таким способом почти 900 тыс. рецептов на льготные препараты.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в коммерческих аптеках столицы станет постоянной выдача льготных лекарств по электронным рецептам.

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