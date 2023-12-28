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Правительство одобрило выпуск в России аналога препарата «Оземпик» от диабета

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Правительство выдало фармацевтической компании «Герофарм» лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского «Оземпик».
Правительство одобрило выпуск в России аналога препарата «Оземпик» от диабета
  • РИА Новости

«Правительство РФ выдало «Герофарму» принудительную лицензию на препарат «Семавик»... «Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

В сентябре в компании заявили, что российский аналог обойдётся покупателям примерно в 6 тыс. рублей.

В марте сообщалось, что датская компания Novo Nordisk продолжит поставки в Россию препарата для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года.

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