Правительство одобрило выпуск в России аналога препарата «Оземпик» от диабета

Правительство выдало фармацевтической компании «Герофарм» лицензию на препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского «Оземпик».

«Правительство РФ выдало «Герофарму» принудительную лицензию на препарат «Семавик»... «Герофарм» в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

В сентябре в компании заявили, что российский аналог обойдётся покупателям примерно в 6 тыс. рублей.

В марте сообщалось, что датская компания Novo Nordisk продолжит поставки в Россию препарата для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года.