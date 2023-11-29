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В Рязанском медвузе разработали способ создания искусственных сосудов

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Новую систему для создания трёхмерных моделей сосудов с применением клеток пациента разработали в Рязанском государственном медицинском университете им. Павлова.
В Рязанском медвузе разработали способ создания искусственных сосудов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-центр платформы университетского технологического предпринимательства Минобрнауки России в рамках III Конгресса молодых учёных.

«В нашей разработке используются клетки пациентов, это персонализированная медицина. Это решает проблему отторжения имплантата из-за несовместимости клеточного материала», — рассказал один из авторов проекта Александр Захаров.

Также он отметил, что в перспективе планируется использовать стволовые клетки, которые будут выделяться из крови пациента и дифференцироваться в зрелые клетки.

В настоящее время проводятся исследования и оценивается совместимость и токсичность гидрогелей для создания сосудов.

Ранее в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского (РНЦХ) рассказали об эффективности использования жировой ткани пациента при лечении артроза коленного сустава.

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