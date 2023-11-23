В РНЦХ Петровского рассказали о перспективном способе лечения артроза колена

В Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского (РНЦХ) рассказали об эффективности использования жировой ткани пациента при лечении артроза коленного сустава.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заместителя директора по научной работе РНЦХ Илью Ерёмина.

Как отметил специалист, метод состоит в использовании жира пациента, из которого изготавливается клеточная фракция и после вводится в разрушенный хрящ коленного сустава.

«В апреле мы начали работать с первым пациентом. У нас их 50, и за каждым мы наблюдаем в течение полугода. Сейчас как раз начался период, когда у нас первые пациенты завершают этот полугодовой период наблюдения. Они приходят на финальные визиты, специалисты оценивают по разным шкалам функциональность коленного сустава, но, самое главное, объективно проводят оценку по данным МРТ, выясняя, восстановился ли хрящ. В течение трёх-четырёх недель мы будем готовы говорить о каких-то обобщённых данных по эффективности», — заявил Ерёмин.

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