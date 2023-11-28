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Гендиректор РНФ Хлунов — о Конгрессе молодых учёных: позволяет молодым людям расширить горизонты

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Конгресс молодых учёных — это точка притяжения молодых научных лидеров, людей, в чьих руках наше будущее, отметил в комментарии RT генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.
Гендиректор РНФ Хлунов — о Конгрессе молодых учёных: позволяет молодым людям расширить горизонты
  • РИА Новости

«Конгресс позволяет молодым людям расширить горизонты внимания: узнать о перспективных направлениях исследований, познакомиться с ведущими учёными, внести предложения по улучшению работы институциональных организаций, а также завести новые профессиональные связи для дальнейшего сотрудничества», — пояснил Хлунов.

Он добавил, что по такой же логике построена и «Школа РНФ», которая пользуется популярностью у участников Конгресса уже не первый год.

Напомним, ежегодный Конгресс молодых учёных — одно из главных мероприятий в рамках объявленного весной 2022 года Десятилетия науки и технологий. В этом году Конгресс проходит в третий раз, основная тема мероприятия сформулирована как «Пространство возможностей и развития».

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