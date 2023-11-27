Конгресс молодых учёных соберёт более 5 тысяч гостей из 25 стран

Конгресс молодых учёных состоится в парке науки и искусства «Сириус». Он соберёт более 5 тыс. гостей из 25 стран.

Об этом сообщает газета «Известия».

Программа включает более 100 мероприятий, лекций, круглых столов. Конгресс станет ключевым событием десятилетия науки и технологий.

«Здесь бьётся сердце нашей российской науки. Это действительно очень важно для нас, для учёных. Те проблемы, которые мы ставим. Есть и механизм открытых диалогов», — заявила председатель молодёжного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Ольга Тарасова.

Ранее сообщалось, что на Конгрессе молодых учёных затронут тему интеграции науки и искусства.