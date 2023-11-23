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Выездная школа научных лидеров пройдёт в рамках Конгресса молодых учёных

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Выездную школу научных лидеров проведут в рамках III Конгресса молодых учёных, который пройдёт 28—30 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» в Краснодарском крае.
Выездная школа научных лидеров пройдёт в рамках Конгресса молодых учёных
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Мероприятия выездной школы запланированы на период с 25 ноября по 1 декабря.

«В проекте примут участие молодые учёные с высокими научными результатами, принимающие активное участие в проектах департамента образования и науки города Москвы», — говорится в сообщении вуза.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Формирование сообщества молодых учёных города Москвы». Проектом предусмотрено проведение образовательных мероприятий, консультаций и семинаров для привлечения исследователей и разработчиков к решению важных задач развития общества и государства.

Участниками проекта станут кандидаты и доктора наук из ведущих вузов страны.

Ранее сообщалось, что основной темой Конгресса молодых учёных станет «Пространство возможностей и развития».

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