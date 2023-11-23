Выездная школа научных лидеров пройдёт в рамках Конгресса молодых учёных
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Мероприятия выездной школы запланированы на период с 25 ноября по 1 декабря.
«В проекте примут участие молодые учёные с высокими научными результатами, принимающие активное участие в проектах департамента образования и науки города Москвы», — говорится в сообщении вуза.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Формирование сообщества молодых учёных города Москвы». Проектом предусмотрено проведение образовательных мероприятий, консультаций и семинаров для привлечения исследователей и разработчиков к решению важных задач развития общества и государства.
Участниками проекта станут кандидаты и доктора наук из ведущих вузов страны.
Ранее сообщалось, что основной темой Конгресса молодых учёных станет «Пространство возможностей и развития».