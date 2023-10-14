Врач Гадзиян назвал жир главным убийцей организма человека
«Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. Каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают в продолжительность в жизни человека на один год», — написал Гадзиян в своём Telegram-канале.
По его словам, объём талии и индекс массы тела необходимо контролировать.
Он отметил, что для мужчин талия более 94 см уже является проблемой.
Ранее гастроэнтеролог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева в беседе с газетой «Известия» заявила, что для подростков важно полноценное питание.