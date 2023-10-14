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Врач Гадзиян назвал жир главным убийцей организма человека

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Жир является главным убийцей организма человека, заявил врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

«Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. Каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают в продолжительность в жизни человека на один год», — написал Гадзиян в своём Telegram-канале.

По его словам, объём талии и индекс массы тела необходимо контролировать.

Он отметил, что для мужчин талия более 94 см уже является проблемой.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева в беседе с газетой «Известия» заявила, что для подростков важно полноценное питание.

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