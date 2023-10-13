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Диетолог Соломатина: яйца нужно хорошо термически обрабатывать

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по безопасному употреблению яиц. По её словам, их нужно варить до крутого состояния или есть в виде омлета.
Диетолог Соломатина: яйца нужно хорошо термически обрабатывать
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«Яйца должны хорошо термически обрабатываться, потому что случаи сальмонеллёза всё-таки нередки. Нормально проваренные, прожаренные яйца тоже хорошо усваиваются. Тут ещё зависит, сколько яйцо хранилось, мылось ли оно перед хранением», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, когда яйца хранятся, то у них увеличивается пористость, и если яйцо грязное, то бактерии могут попасть через эти поры внутрь.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева в беседе с газетой «Известия» заявила, что для подростков важно полноценное питание.

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