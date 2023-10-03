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В Сеченовском университете разработали искусственные мышцы

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Специалисты лаборатории управляемых бионических систем Сеченовского университета представили инновационную разработку — искусственные мышцы.
В Сеченовском университете разработали искусственные мышцы
  • Gettyimages.ru

Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ имени Сеченова.

Мышцы состоят из актуаторов — это части механизма, которые умеют сокращаться, сгибаться или расширяться. Актуаторы созданы на основе гидрогеля из поливинилового спирта, активируемого переменным током, и воды.

Мышцы получились лёгкими и бесшумными, с хорошими механическими свойствами и способны выдерживать большие нагрузки, отметили разработчики.

Они могут применяться в медицине — для создания бионических протезов и реабилитационных устройств, а также для задач мягкой робототехники и аэрокосмической промышленности.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Сергей Авдеев рассказал об инновационных методах лечения болезней лёгких.

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