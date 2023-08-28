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Пульмонолог Авдеев рассказал об инновационных методах лечения болезней лёгких

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Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Сергей Авдеев рассказал, что в пульмонологии по различным направлениям есть перспективы и революционные изменения.
Пульмонолог Авдеев рассказал об инновационных методах лечения болезней лёгких
  • Gettyimages.ru

«Например, если говорить про лёгочные фиброзы, то сегодня мы имеем два препарата (один из них — российский), которые позволяют стабилизировать и замедлять прогрессирование заболеваний», — сообщил Авдеев в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Для лечения тяжёлой бронхиальной астмы в России есть шесть биологических препаратов, один из которых — отечественная генно-инженерная разработка, а в ближайшее время появится седьмой.

«Для самых тяжёлых пациентов (с ХОБЛ. — RT) существуют новые технологии респираторной поддержки. Например, сегодня многие пациенты получают вентиляцию лёгких не в стационаре, а в домашних условиях», — отметил пульмонолог.

Также, по его словам, в стране появилась таргетная терапия для помощи пациентам с редкими заболеваниями лёгких, имеющими тяжёлый характер течения.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.

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