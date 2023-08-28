Пульмонолог Авдеев рассказал об инновационных методах лечения болезней лёгких

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Сергей Авдеев рассказал, что в пульмонологии по различным направлениям есть перспективы и революционные изменения.

«Например, если говорить про лёгочные фиброзы, то сегодня мы имеем два препарата (один из них — российский), которые позволяют стабилизировать и замедлять прогрессирование заболеваний», — сообщил Авдеев в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Для лечения тяжёлой бронхиальной астмы в России есть шесть биологических препаратов, один из которых — отечественная генно-инженерная разработка, а в ближайшее время появится седьмой.

«Для самых тяжёлых пациентов (с ХОБЛ. — RT) существуют новые технологии респираторной поддержки. Например, сегодня многие пациенты получают вентиляцию лёгких не в стационаре, а в домашних условиях», — отметил пульмонолог.

Также, по его словам, в стране появилась таргетная терапия для помощи пациентам с редкими заболеваниями лёгких, имеющими тяжёлый характер течения.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.