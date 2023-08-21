Институт прикладной математики РАН установил место падения станции «Луна-25»

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН определил место падения автоматической станции «Луна-25».

Отмечается, что учёные провели математическое моделирование траектории движения космического аппарата «Луна-25».

«(Время столкновения с Луной. — RT) 14:58 мск, 42-км кратер Pontecoulant G, расположенный в южном полушарии вблизи древнего цирка Понтекулан», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту.

Позднее стало известно, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли и прекратила существование.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме.