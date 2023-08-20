«Роскосмос»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование20.08.2023
В российской госкорпорации «Роскосмос» заявили, что автоматическая станция «Луна-25», предварительно, столкнулась с поверхностью и прекратила существование.
По данным госкорпорации, «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту и столкнулась с Луной.
После этого станция прекратила своё существование.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту.