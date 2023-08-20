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«Роскосмос»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование

20.08.2023

В российской госкорпорации «Роскосмос» заявили, что автоматическая станция «Луна-25», предварительно, столкнулась с поверхностью и прекратила существование.

Описание фото
© Роскосмос/ИКИ РАН

По данным госкорпорации, «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту и столкнулась с Луной.

После этого станция прекратила своё существование.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что нештатная ситуация произошла при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту.